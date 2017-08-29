〈北部〉地主提議 應設人工智慧、物流專區

2017-08-29

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕「楊梅體育園區」緊鄰國道一號楊梅交流道，不願協議價購的地主之一、世聯倉運董事長黃仁安表示，園區預定地的地點極佳，政府應規劃為人工智慧園區、物流專區等，才能發揮土地優勢，用來設置體育園區，實在是「糟蹋」了這片土地。

市府大力推動楊梅體育園區，早在二○一四、二○一五年即完成編列十二億元的土地徵收費用。地方人士對此建設多舉雙手贊成，他們認為，楊梅區人口廿年來成長快速，目前已逾十六萬人，卻始終沒有大型的休閒運動場域，限縮了運動風氣的推展。

贊成者表示，楊梅體育園區完成後，不僅運動選手能有良好的運動場域，因園區交通方便，除了楊梅區的居民，周遭的民眾想運動也能有更多元豐富的選擇，未來若能爭取到舉辦大型賽事，更有機會帶動楊梅區整體發展，一舉數得。

但許多地主持不同意見，黃仁安說，他從事物流業，最清楚各國的發展趨勢，以日本積極推動「國道無人貨車列隊往返兩處交流道」計畫為例，領頭貨車由一個人駕駛，就能大量運輸貨品，還能避免大批物流車輛進入市區影響交通與污染空氣，是未來主流趨勢。

楊梅體育園區的預定地就在楊梅交流道旁，黃仁安說，該處是未來物流趨勢的絕佳地點，或可以考慮設置人工智慧園區，利用地點的便利性，吸引更多投資與人才，才可能提升台灣的競爭力。

黃仁安指出，眾多地主都認為體育園區應可選擇其他地點設置，只要不是過於偏僻，相信不至於影響運動員與民眾的運動熱情。