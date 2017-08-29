〈北部〉楊梅體育園區 8成3私地將強制徵收

2017-08-29

僅1成7用地地主允協議價購

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕市政府規劃新建「楊梅體育園區」，希望二○二○年底可以完成多功能運動暨體育展演中心、跆拳道訓練中心等設施。市府體育局副局長房瑞文表示，體育園區用地目前僅完成議價徵收約一成七的私有土地，將待內政部核准後，依「土地徵收條例」進行另八成三的私有土地強制徵收作業，希望能趕在明年八月間動工。

體育局規劃以十五億元的經費，在園區內新建多功能運動暨體育展演中心、跆拳道訓練中心、宿舍與戶外球場等主要設施，其中多功能運動暨體育展演中心將供作桌球、撞球等運動使用，還有舞蹈教室、體適能中心、游泳池，以及展演設施與停車場等。

園區預定地範圍在楊梅區省道台一線、裕成路、瑞濱路、三民路與產業道路間，用地為四萬五六六三平方公尺，其中僅一六一二平方公尺為公有土地，私有地達四萬四○五一平方公尺。房瑞文指出，目前與地主協議價購的徵地作業並不順利，僅七二四七平方公尺私有地地主同意以等同市價、每平方公尺二萬二七八○元的價格，賣出土地。

房瑞文說，因仍有許多地主不願意協議價購，體育局四月間已將說明必要性、公益性的徵收計畫書呈報內政部，待內政部核准通過後，將對另約八成三、共三萬六八○四平方公尺的私有土地，依市價強制徵收。

趕明年8月間動工 2020年完工

房瑞文強調，十二億元土地徵收費用已到位，一旦內政部核准後，強制徵收私有土地的作業就會盡快進行，預計明年八月前可完成，趕八月間動工，這段期間園區的規劃設計等作業也會同步展開，確保楊梅體育園區二○二○年底完工的目標不被拖延，讓楊梅區的體育環境更加完善。