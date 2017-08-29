〈中部〉登全台第二大城 中市府10月7日辦桌慶祝

2017-08-29

10桌贈弱勢 90桌開放預訂

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中躍升全台人口第二大城，市府十月七日將於豐原體育場席開百桌慶祝，其中九十桌開放民眾預訂，十桌贈與社會弱勢。市府新聞局廿八日舉行記者會造勢，名廚阿基師率領廚師團隊出場介紹設計菜單概念。

新聞局昨天舉辦「第二大城慶祝活動記者會」，現場演唱台中知名作曲家呂泉生的作品「阮若打開心內門窗」，氣氛溫馨熱鬧；市長林佳龍介紹活動並邀請大家踴躍參加，也代表市府捐贈十桌餐券給弱勢團體。

他說，為慶祝台中成為台灣第二大城市，市府以辦桌方式舉辦大型音樂藝術演唱活動，分享歡喜心情，並邀請阿基師特製台中料理，運用大甲芋頭等在地食材入菜。

阿基師表示，此次菜餚全數運用在地蔬菜，由主廚們料理出最棒的菜色，也特別以花入菜，感謝花農在無毒環境中培育花朵，讓民眾在用菜時，除擁有色澤堆疊的豐富視覺感受，也吃得更安心、口感更加舒服。

新聞局說，十月七日舉辦的慶祝活動，除了五星級辦桌，當晚也將舉辦演唱會，邀請與台中頗具淵源的藝人玖壹壹、沈文程、林喬安等人演唱老歌新曲，並透過珍貴的台中歷史影像，帶領民眾回顧台中市百年來的古典風華和創新風貌。

在地蔬果入菜 每桌3999元

新聞局強調，「千人辦桌」每桌價格三九九九元，其中九十桌在九月十一日至十三日開放網路預約報名，經由電腦抽出九十位幸運民眾，活動網站九月十一日上線。