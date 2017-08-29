〈中部〉鹿鳴國中校長李錦仁 獲領導卓越獎

2017-08-29

組隊奪國際獎 翻轉師生眼界

〔記者劉曉欣／彰化報導〕翻轉教育，把郊區學校變成品牌！彰化縣鹿港鎮鹿鳴國中校長李錦仁，榮獲校長領導卓越獎，他強調，先天的地理條件是無法翻轉的，要翻轉的是師生眼界，要讓師生看到世界就在眼前，而不是只看到眼前的世界。

鹿鳴國中位於鹿港郊區，是一所「就算路過，也會常常錯過」的學校，先天地理條件的不良，造成學生長期外流，這並沒有讓第一次派任當校長的李錦仁灰心，他認為學校經營靠的是團隊，而非校長一人，校長的重任就是讓師生走出去。

倡導新教學法 升學成績亮麗

「就算出去比賽輸了，哭著回來，也會知道外面的樣子！」李錦仁說，打開眼界才是翻轉的契機，就像鹿鳴國中參台灣學校網界博覽會，組隊參加比賽，先是在國內得獎，接著拿下全國金獎，再突破為國際白金獎，在參賽過程裡頭提升師生自信心，體認自己也「做得到」，而不是「這樣就好」。

作為國中校長，除了比賽要交出成績，家長對於課業更是關心，李錦仁在校園倡導新的教學法，「因為只有還沒有找到學習方法的學生，沒有學不會的學生」，他帶人先帶心、帶心就用心，透過全體團隊的合作，終於打破「二十魔咒」，也就是考取彰化高中、彰化女中的第一志願人數，一再創造新紀錄。

還有家長為了要不要把小孩送來念書，連續半個月站在校門口觀察鹿鳴國中學生的言行氣質，才決定把孩子送來念書。李錦仁說，當家長肯定學校的改變，團隊努力的一切，都是值得的！