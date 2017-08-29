〈中部〉彰基進駐高鐵特定區 可望明年動工

2017-08-29

〔記者顏宏駿／田中報導〕已經通車的彰化高鐵站特定區可望有醫院了！彰化基督教醫院擬以該院在特定區購買的一．九五公頃的土地，打造智能化的田中基督教醫院（簡稱田基），未來將提供養生和長照需求，院方力拚今年年底送建院計畫書讓衛生福利部審核，順利的話，可望明年動工。

彰基於今年三月標得土地，建院消息曝光，外界揣測，彰基體在附近的員林市已有員基，怎可能再於田中鎮設「田基」，自己打自己？坊間因而「買地投資或作醫療物流轉運站」的消息甚囂塵上，為了澄清外界的疑慮，彰基高層昨與縣府官員在預定地舉行說明會。

彰基董事長陳信良表示，彰基將在田中設置健康園區，未來稱為「田基」，該院將打造為智能化的醫院為彰南鄉親提供完善醫療服務，提供健康園區充分的照顧資源，期待未來這個園區兼顧醫療、養老、身心靈的照顧，能真正服務在地鄉親。

彰基副院長詹天民在會中指出，先期規劃設置二百床，儘量趕在明年動工，服務更多需要服務的人。

縣府希望「田基」進駐，為高鐵特定區帶動多元產業群聚效應，田中地區繁榮可期。縣長魏明谷表示，彰基投資六．二億、購買近兩公頃土地建置醫院，期望透過醫療資源，吸引更多的相關產業進駐開發，將田中與彰化高鐵站周圍設定為醫療專區、設置養生村。

魏明谷說，此一醫療專區完成後，將可造福彰化東南角近廿萬人口，同時鄰近南投縣和雲林縣斗六地區的民眾，也方便就近使用醫療資源，他相信，彰南的醫療資源因為有「田基」，將使彰化縣南北醫療資源獲得平衡。