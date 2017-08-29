〈中部〉配合部落復名 仁愛平靜更名都達國小

2017-08-29

百年老校 領先投縣原鄉學校正名

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉都達村百年老校平靜國小，一○六學年度起正式更名為都達國小，成為全縣第一所配合部落恢復傳統名稱而更名的學校，昨開學前夕舉行揭牌儀式，校長余秀英表示，學校更名最大意義是讓部落的孩子更了解自己的族群歷史文化，不要忘本，未來更計劃成立賽德克民族實驗學校，落實文化深耕。

仁愛鄉原有十五村，其中精英村平靜、平和部落屬於賽德克族都達（Toda）語群，廬山部落則屬德魯固（Truku）語群，同族但不同語群，地方長期即有分村的聲音，鄉公所於民國一○三年元旦進行行政區域調整，正式將平靜、平和部落成立都達村，成為鄉內第十六村。

未來擬成立 賽德克民族實驗學校

平靜國小於民國四年創校，曾在民國卅五年、四十二年更改校名為合作、廬山國民學校，四十七年改為平靜國民學校，五十七年再改為平靜國小，創校已一○二年，是鄉內少數百年老校。

為落實部落發展整體特色及文化認同，校方提出更名為都達國小的構想，獲得大多數居民、校友贊同，校方今年三月正式向縣府提出更名計畫，縣府四月廿五日正式核定，從一○六學年度起更名為都達國小，並於昨日揭牌。校長余秀英表示，未來還計劃成立賽德克民族實驗學校，落實文化深耕。

典禮由部落耆老、牧師率領眾人祈福、祈禱揭開序幕，學童表演賽德克傳統口簧琴、傳統歌舞，都達村勇士獵人也舉起獵槍對天鳴槍，象徵首開紀錄，最後由教育處長李孟珍、鄉長江子信、議員廖文賢、村長洪光勇等人為新校名揭牌。

村民表示，仁愛鄉現有村名都很八股，包括「互助」、「合作」、「中正」、「新生」、「大同」、「法治」等等，與原住民傳統地名、歷史文化毫無關聯，現在都達村能做全鄉示範，開了第一槍，具有正面意義。

教育處長李孟珍也強調，相信未來會有更多的原鄉部落學校更名，只要部落的公聽會通過，居民凝聚共識，縣府也會站在輔導協助立場全力促成。