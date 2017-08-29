〈中部〉嘉檢大樓外牆剝落 營建署須賠八千多萬

2017-08-29

營建署請求撤銷仲裁判斷遭駁回

〔記者王善嬿、徐義平／綜合報導〕嘉義地方法院檢察署聯合辦公大樓，十年前委由內政部營建署找廠商興建完成，蓋好不到一年，外牆石材陸續斷裂、變形、掉落，經台南市土木技師公會鑑定，大樓內外有諸多缺失，嘉檢認為是營建署驗收、設計、監造不實導致，經向中華民國仲裁協會聲請仲裁，去年十月認定營建署須賠償八千二百二十六萬餘元，營建署不服，向台北地方法院提起民事訴訟，請求撤銷仲裁判斷，去年底被判決駁回。

營建署副署長吳宏碩指出，針對賠償金額將與行政院協商籌編當中，至於，懲處名單與過失責任，則需等到一切法律程序走完才會來統一檢討。

去年梅姬颱風，嘉檢廳舍外牆石材脫落，雖未傷及無辜，但為避免傷人意外，嘉檢架設圍籬封閉西側門，至今逾十個月。

嘉檢書記官長林合表示，已向法務部反映，希望先維修再求償，法務部預計明、後年編列預算共二千六百四十餘萬元辦理相關維修工程，今年底完成招標，將拆掉外牆的大理石、花崗岩等，改用磨石子等材質重新裝飾。

仲裁判斷書中，嘉檢主張聯合辦公大樓民國九十六年四月七日完工，營建署驗收完畢，隔年五月二十一日由嘉檢接管，但接管不到兩個月，外牆石材開始斷裂、變形及掉落，陸續有多處漏水、地磚空心破裂等瑕疵，嚴重危害洽公民眾跟署內人員安全。

嘉檢當年就請營建署督促承包商修復、擬定改善計畫，然經過七年都無法有效修復各項瑕疵，認為營建署未善盡善良管理人注意義務導致，應支付瑕疵修補費用八千二百二十六萬餘元。