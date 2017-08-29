〈中部〉下大雨就淹 大埤舊庄大排將整治

2017-08-29

土堤護岸加高 預計明年二月完工

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤鄉興安村舊庄大排上游段每逢大雨即淹水，經過多年爭取，水利署允諾整治上游兩岸共一千三百多公尺並加高土堤護岸，預計明年二月完工，另斗南虎尾溪東德段、溪埔寮段土堤岌岌可危問題，也將立即著手緊急處理。

位在大埤舊庄大排、興安大排交匯處復興橋上游段的舊庄大排，整段都是土堤，地勢底窪，只要下大雨附近農排水都匯流進入大排，但因排水斷面太窄來不及渲洩，已列易淹水地區多年，興安村長王萬來說，不用颱風、豪大雨，只要雨勢稍大一點，大排水即溢流，鄰近農田成一片汪洋，村落也難逃淹水，六三水災時居民甚至靠著橡皮艇才能出入。

立委張麗善昨天邀集水利署副署長曹華平、第五河川局長陳忠憲等人召開治理工程說明會，五河局指出，該處位在北港溪與其支流三疊溪匯流口的三角地段，地勢平坦排水異常困難，治理方式將先針對淤積渠段整治，恢復原有通水斷面，再針對既有土堤護岸高度不足進行局部護岸加高。

立委張麗善服務處主任陳志揚指出，村民已忍受多年淹水之苦，希望工程單位能儘速動工，讓民眾脫離淹水夢魘。

虎尾溪東德段、溪埔寮段也將處理

說明會結束後，一行人轉往虎尾溪東德段及溪埔寮段會勘，沿岸許多民眾得知趕到現場關切，斗南鎮代會主席沈暉勛表示，六三水患時溪埔寮段因河道淤積改道造成土堤嚴重沖刷，東德段則因不堪湍急溪水沖刷出現塌陷情況。

民眾說，只要再一場豪大雨土堤恐會潰堤，屆時不只農田，村庄內也難逃淹水，六三水患後只要氣象預報有豪大雨、颱風，民眾就提心吊膽。

沈暉勛表示，溪埔寮段用地取得沒問題將進行清淤，至於東德段土堤塌陷問題應先以堆疊消坡塊應急，不要再讓下一個豪大雨淹沒良田。