〈中部〉花博后里園區 「三低」施工護生態

2017-08-29

不破壞原生結構為原則

〔記者張菁雅／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會的后里森林園區原為閒置軍營，因長期閒置，園區內遍布台灣原生植物。建設局表示，為避免破壞生態，採取「三低」施工方式，即低侵擾、低密度開發、低限度破壞施工，讓建設與生態共存。

建設局指出，后里森林園區面積十五．一八公頃，為閒置軍營改造，過去軍方開發的痕跡已漸漸由先驅植物覆蓋，因此市府保留當地既有大樹共構生態，並限定為低密度開發區域，園區內設施多為花園、廣場，並規劃「國際庭園展區」，邀請各國申請展位。

建設局表示，為落實台中世界花博的「花現GNP：Green生態、Nature生產、People生活」的「三生」精神，后里森林園區採取最不破壞原生結構的「三低」施工方式，也就是低侵擾、低密度開發、低限度破壞施工，保護原生植物及地被，找到建設與生態共存的方式。

例如，在森林輕食區及森林市集區，採用不破壞自然生態的素材鋪設路面，即使在展期結束後，也能將美麗的生態復原，只有在原營區內設置瀝青混凝土路面，做為主要硬舖面步道。另外，園區內場館選址盡量避開樹木，因此絕大部分樹木都會保留，位在場館基地內的樹木則將移植到園區其他地方；場館設計也必須符合綠建築最高等級的規範。

建設局期望藉由設置原生保護區域，提供現地說明的教材，並配合科學博物館的資料建檔與解說，傳遞生態保育的精神。