〈中部〉新中橫「石頭雨」 3天2度交通中斷

2017-08-29

〔記者謝介裕／信義報導〕南投縣信義鄉台二十一線新中橫公路望高路段，二十八日再度因大規模坍方，造成南投與嘉義縣阿里山往來的交通中斷，這是三天來的第二次，公路總局信義工務段已調派大型機具進行落石、土方清除工作，道路未搶通前，也實施雙向封閉管制措施，呼籲民眾遵守，避免意外發生。

新中橫公路係連結日月潭、信義東埔溫泉區、玉山國家公園與阿里山的重要觀光動線，七月三十日首度發生大坍方後，便造成坡壁嚴重裸露，尤其，裸露的坡壁高約一百二十公尺至一百五十公尺不等，相當於四、五十層樓的高度，只要一點點風吹草動，都可能引發落石如雨般掉落的「石頭雨」，不但危及民眾進出安全，也增添搶通的困難度。

昨日公路總局信義工務段接獲通報後，也火速調派挖土機、砂石車等機具前往坍方現場，初步研判，坍方數量達兩千噸，極可能是連日午後強降雨，造成原本地質脆弱的坡面更加不穩定，以致二十六日坍方造成交通中斷的事件再度重演，至於何時能搶通，須視天候狀況而定。

公路總局信義工務段副段長廖瑞仕指出，因該路段幾乎遇雨便會發生落石掉落或坍方意外，對交通造成潛在性危險，該段計畫闢建長約四百多公尺的隧道工程予以改善，但能否通過環境影響評估是一大關鍵，除此，近期也會透過刷坡、噴漿等工法，期有效穩定邊坡地質，減少落石、坍方發生，確保民眾進出安全。