〈中部〉彰縣新闢道路 須建地下共同管道

2017-08-29

訂管理辦法 避馬路挖不停

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國一半以上縣市都已經建構地下管線的共同管道，彰化縣目前還沒有，彰化縣政府為了跟進並加速腳步，正式把建構地下共同管道納法管理，最近發佈新實施的「彰化縣共同管道管理辦法」，明訂今後新闢道路將由縣府和管線單位共同出資，建設共同管道，日後管線單位埋設地下管線，直接由共同管道施工鋪設管線，不能再另外挖掘共同管道經過的道路，以此解決不同管線單位施設管線，各自開挖馬路，造成馬路挖個不停的老問題。

今年七月六日彰化縣政府根據中央擬定「共同管道法」的母法，擬訂並發佈「彰化縣共同管道管理辦法」，廿四條條文明文規範彰化縣開始實施地下管線的共同管道建設，台電、中華電信、自來水公司、瓦斯公司以及第四台等相關管線單位，有系統地納入地下共同管道管理，需埋設地下管線，都要埋設在已經建構完成的地下共同管道內，讓未來管線更新汰換或維修都不用再挖馬路，更不能任意開挖。

縣府工務處副處長馬英傑表示，前述新辦法最終目的希望道路不要因為不同單位需埋設電力電纜線，各挖各的，造成馬路挖了又填，填了又挖，使得馬路柏油路面如貼「藥膏」般，東一塊、西一塊，影響街景美感，開挖期間排擠道路通行空間，造成交通壅塞。

既有舊路 兩年禁挖為基準

馬英傑指出，縣府初步擘畫共同管道藍圖，先以新闢道路、新興重劃區、高鐵彰化站聯絡道路，以及未來台中捷運延伸彰化路線等新興道路為主，建設共同管道的經費縣府負擔三分之一，另外，三分之二由管線單位平均分擔，而目前全縣廿條縣道、長度約四二○公里，以及二三三條鄉道、長度約一○○○公里長，這些既有的舊道路，審核能否開挖，原則上，以兩年禁挖為基準，兩年內有開挖埋設或修繕地下管線，就不會核准開挖。

根據內政部營建署共同管道資料庫網站資料顯示，全國廿二個縣市已有十三個縣市建置完成共同管道，中部地區台中市已建構一○○多公里，彰化縣和南投縣還沒有完成，雲林縣配合高鐵雲林站建構約三六公里的共同管道，彰化縣起步較慢，有待努力。