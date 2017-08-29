〈中部〉重溫感動 雲林台灣燈會紀錄片首映

2017-08-29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕創下一千三百六十萬參觀人次、百億經濟效益的台灣燈會，紀錄片昨天在虎尾公所虎尾廳首映，新住民、藝師、社區志工、雲林旅外同鄉會、贊助企業團體再次齊聚，延續燈會的感動，為雲林及台灣加油。

二月十一日至十九日為期九天的台灣燈會展期，雲林創下上千萬參觀人次及百億元經濟效益，寫下燈會面積、志工人數、在地藝術發揚、新住民燈區、環境劇場、環保落實等六大新紀錄，歷經半年後製的紀錄片昨天首映會，仍讓所有人感動，延續燈會的熱情。

現場展示大型看板及燈會期間精心拍攝照片，許多曾參與台灣燈會的新住民，穿著母國服裝盛裝打扮，以地主身份邀請並感謝大家。

雲林縣長李進勇率縣府一級主管出席，文化處長林孟儀、勞工處長張世忠、衛生局長吳昭軍、教育處副處長孫綿凰都在入口處迎賓接待，戲稱「一日工讀生」；交通部觀光局國民旅遊組副組長曾維德、移民署雲林服務站主任林炳煌、雲林同鄉總會長黃銘得、霹靂多媒體董事長黃強華等都到場與觀眾重溫璀璨的台灣燈會。

紀錄片導演楊政達表示，為展現台灣燈會豐碩成果，攝影團隊走遍雲林，用空拍及最真實角度拍攝超過七百個小時影片，將雲林人在燈會的努力濃縮成充滿雲林故事、雲林味的「吉鳴雲揚紀錄片」，寫下專屬雲林光榮時刻。