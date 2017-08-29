〈中部〉減塑生活 林佳慧分享環保日常

2017-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕環保意識意識抬頭，「減塑生活」興起，就是在生活中儘量減少使用塑膠袋、塑膠杯等器物。

中正大學會計與資訊科技學研究所碩士林佳慧去年九月展開減塑生活，多用購物袋、環保筷等，自製麻繩網袋，減少一次性塑膠用品，身體力行「能開心、不勉強地持續實踐，環保就會成為日常」。

林佳慧去年與友人淨山扛了兩大袋垃圾，驚覺塑膠垃圾難以消失，更曾聽聞海龜鼻孔誤插吸管、海鳥誤食塑膠袋，深感雖然生活中不使用塑膠很困難，但決定盡可能來減塑，開始隨身攜帶環保筷、水壺、麻繩網袋、不銹鋼吸管與手帕等。

「減塑生活者最常遇到的困擾就是忘記帶各種用具。」林佳慧說，通常在出門前就想好購物品項，來選擇適合的容器，但若忘記帶出門，買飲料時會選擇不需吸管的無內容物飲料或是內用，若拿到乾淨塑膠袋則重複利用到不能再使用為止。

依林佳慧的經驗，實踐減塑生活會讓人有更多觀察與思考，如吃水餃時，直接淋醬油在水餃，就不必使用到塑膠製的醬油碟子，也就是從小細節減少使用塑膠類物品。

林佳慧在其臉書上開設「減塑生活作伙來」相簿，拍攝DIY麻繩網袋裝飲料杯、蔬果、便當、書本和花盆等照片，探索更多使用可能性；她進行減塑生活後，有些親友受影響，也開始自備環保餐具或購物袋，不過她不想當正義魔人，而是分享、邀請並等待更多人加入這場「溫柔革命」。