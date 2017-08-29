〈中部〉破袋稽查開罰奏效 嘉市七月回收量增

2017-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市環保局七月起進行垃圾「破袋稽查」，違者開罰一千二百元，實施破袋檢查近兩個月，未發現有違規，七月資源回收量較去年同期增加三十一％、廚餘回收量增加十五％，「破袋稽查」成效顯著。不過，仍有許多市民反映不清楚什麼東西可回收，坊間資源回收業者與官方資源回收車的回收項目不盡相同，更讓人霧煞煞。

民怨官方回收項目跟民間不同易混淆

有民眾反映時有中老年人沿著垃圾清運路線，搶先收取資源回收物，回收項目跟資源回收車不同；一名林姓家庭主婦抱怨，曾拿塑膠盒、玻璃瓶及保麗龍箱等給老人家回收卻被拒絕，丟進垃圾車時，清潔人員又稱是回收物，要求按規定分類回收，她被搞混，現在執行破袋稽查並開罰，「要丟什麼真的不懂。」

環局︰有印回收標誌都收 可上官網查詢

市環保局廢棄物管理科長孫意惇說，各類物品若有印製「回收標誌」都得回收，環局官網有提供「垃圾強制分類檢查懶人包」檔案，並設有資源回收網站讓民眾瞭解。

嘉市資源回收業者關哲誠說，坊間業者較常見不收的物品如保麗龍、玻璃瓶、塑膠或金屬玩具等，部分印有環保署「回收標誌」的塑膠片材如蛋盒、置杯架、餐盒或包裝盒等，或是殘留咖啡渣、茶葉渣等塑膠飲料杯，業者也不收，都可交給環局資源回收車處理。

至於民眾習慣將使用過的餐盒、飲料杯等清洗乾淨再回收，關哲誠認為，除非是擔心臭味或滋生蚊蟲，否則清洗過再回收，回收廠商仍會全數集中浸泡清洗，民眾先沖洗，反而浪費水資源。

縣環保局從一○三年起，責成各鄉鎮市公所清潔人員檢查民眾丟棄的垃圾內有無可回收物，但並無罰則；局長顏旭明說，垃圾車清運垃圾至鹿草垃圾焚化廠時，會落地抽檢，若有各類公告應回收廢棄物，會要求退運，全縣資源回收率從一○二年三十八‧八六％，去年已達五十‧二七％，根據環保署統計評比，是全國縣級單位第一名。