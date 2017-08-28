〈南部〉《青少年尊重身體自主權》拒約會暴力 家防中心提供5秘訣

2017-08-28

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是七夕情人節，為預防約會強暴事件，台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（簡稱家防中心）昨天特別提出青少年交往的五個秘訣「尊重自己、提高警覺、大聲呼救、快速離開、求助師長」，提醒青少年尊重彼此的身體自主權，避免到偏僻人少的地方約會。

根據台南市家防中心的統計，去年南市性侵害總通報數為六一七件，兩造關係為男女朋友一三六件佔廿二％；而被害人年齡為十二至十八歲的性侵害案件共三三四件，佔南市總通報數五十四．一％。

南市家防中心主任鄭妙君表示，很多案例發現，在情人節節慶氣氛催化下，青少年情侶之間容易產生曖昧的情愫，而受對方邀請到密閉的房間，在飲酒或喝了對方提供不明飲料的情況下，常發生性侵害事件或約會強暴事件。

南市家防中心昨天特別呼籲青少年朋友，不論男女朋友約會、同學相約出遊，或和網友見面，要多一份警覺意識，並且尊重雙方意見，預防約會強暴的發生。

鄭妙君表示，因未滿十六歲發生性行為是違法的，雙方交往要尊重身體自主權。不論何時受到不舒服的言語或行為，就要盡速離開現場，遇到有人跟蹤或暴露狂時儘速告訴值得信賴的大人或是撥打一一三報案專線。另外，新修正上路的「家庭暴力防治法」，十六歲以上未同居的親密關係伴侶，如遇上「恐怖情人」時，也可聲請保護令，因此遇到親密關係暴力一定要勇敢報警。