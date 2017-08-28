〈南部〉祖孫金像獎 三代臉相似度比一比

2017-08-28

〔記者方志賢／高雄報導〕慶祝「祖父母節」，高市昨舉辦祖孫三代臉金像獎頒獎，博愛國小林昱安與父親、爺爺不僅眼睛、鼻子相似度百分百，三人還都是桌球愛好者；十全國小的程靖哲與爸爸、阿公都留著平頭及圓滾滾身材，一家三代感情很好，靖哲總在阿公、爸爸辛苦工作後，幫他們按摩。

每年八月的第四個星期日是「祖父母節」，高市規劃「祖孫金像獎」，由各校募集最像的祖孫三代臉相片後，再由教育局選出金像獎十名。

得獎者林昱安、爸爸林志忠、爺爺林讚鎮都打得一手好桌球，爺爺讀書時是桌球好手，曾勇奪當時高雄縣國小組桌球比賽第三名，父親也是擅長「漩球」的高手，林昱安承續爺爺、爸爸，今年考上三民國中體育班桌球隊，他最大心願是先打敗爸爸、爺爺，希望也能參加世界大學運動會等比賽，為國爭光。

程靖哲與爸爸程聖吉、阿公程江楓的髮型、身材，好像同一個模子刻出來的，週休假日時，一家三代常到戶外騎腳踏車活動筋骨，阿公很疼靖哲，每次吃肉圓時，都會把最好吃的肉留給他，阿公、爸爸辛苦工作一天後，靖哲就會幫他們好好按摩、放鬆一下。

彌陀國中二年級的黃詩珮從小來自一個「無聲的家庭」，爸媽、阿公阿嬤都是聽語障人士，曾因外界對家人的異樣眼光感到自卑難過，但獨立懂事的她，體認到家人付出的愛，很小就學會手語，並當起家人與外界溝通的橋梁。她說自己就是家人的口，也希望未來能幫助跟她父母一樣的聽語障者。

今年十名「祖孫金像獎」，另有復華中學林汶靜、橋頭國小朱靜娟、大寮國小黃喬榆、三民國小邱珉嫻、仁美國小陳采昀、光華國小李佳畇與親親幼兒園馮祥恩。