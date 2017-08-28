〈南部〉逾百巷道、路段 騎車限速30公里

2017-08-28

推動速度管理 降低肇事率

〔記者王榮祥／高雄報導〕為降低機車肇事率，高市交通局陸續在百餘處路段或巷道推動「速度管理」措施，實施「時速卅公里」管制，並透過標誌與號誌調整，引導機車降速、或讓汽機車分流等模式，期建立更安全、友善的機車行進空間。

避免擦撞 規劃汽機車分流

交通局引述經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）研究報告，當車輛撞擊速度由時速卅公里增至時速五十公里，人員死亡機率將從十％大幅增加至八十％，對保護性差的機車族影響最大。

但機車具機動性強、可及性高、成本低廉、停車方便等特性，早已成高雄市民仰賴的交通運具，只是每年交通事故中，機車肇事比例多在六十五％以上，除騎士觀念與習慣，管理機制也須調整。

高市交通局訂有機車政策白皮書，以車、路、人三大交通組成因素分析，提出防禦駕駛能力提升、速度管理、選擇多元運具及合理友善交通環境等四項改善策略。

特別在速度管理部分，交通局陸續在左營區德天街、旗津區安樂巷等八十處鄰里巷道實施「時速卅公里」管制；另於三民區河堤國小、高醫旁等廿五個里（含廿所學校）周邊路段劃設「標線型人行道」，同樣限時速卅公里。

此外，針對部分快車道右轉汽車與慢車道直行機車常發生事故，交通局於中華四路（新田到新光路）及民權一、二路等路段，實施快車道禁止右轉，右轉車須提前轉進慢車道後再右轉。

三民區博愛一路、熱河一街口上博愛陸橋前，及鳳山區青年路臨時便橋兩端路口，均規劃快、慢車號誌分流，避免汽機車擦撞。