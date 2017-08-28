〈南部〉台九線金崙高架橋 最快9月底通車

2017-08-28

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴台九線拓寬工程金崙高架橋施作一波三折，期間第三、四號橋墩分別挖出史前文物和骨骸，因而停工改以南端多良高架橋先行施作，耗時四年多終於傳出即將竣工的好消息，預定九月底通車；公路局高南區工程處長蘇文崎表示，以往易塞車的金崙段，在通車後會變得順暢許多。

南迴台九線是花東往返高屏的主要運輸幹道，受到地形限制和地質條件，造成行車條件及服務水準不高，道路也易因天災受損中斷，影響東部地區民眾聯外交通便利，公路局第三區養護工程處自民國九十一年開始推動南迴拓寬改善工程後續計畫。

總長3.25公里 避開易塞車路段

金崙外環工程一○二年五月開工動土，截彎取直蓋建高架橋，北起台九線四一二公里、金崙火車站北側，南至台九線四一五公里、多良火車站北側，總長三．二五公里，連接多良高架橋，主要是為避開每逢連假必塞車的金崙街道，及多良等易塞車路段，施作期間多波折，二○一四年七月及二○一五年三月，分別在第三、四號橋墩挖出史前陶器、石器和骨骸而暫停施工，公路局為避免影響整起工程，改由多良高架橋先行施作，今年二月完工通車。

蘇文崎表示，金崙高架橋雖歷經遺址開挖的波折，工程仍順利完成，全線都是四線道，路段拉直抬高，最高點約四十公尺高，金崙溪上方路段特別加跨徑，日後再遇溪水高漲，影響小也較安全，預計在九月底或十月初通車。

大武警分局第四組長蔡清良表示，雖然金崙高架橋通車後，金崙街道逢連假必塞車的情形可獲得紓解，但因香蘭到金崙段路段仍在施工，施工期間僅有兩線道，若從金崙四線道車流匯入兩線道，車流勢必造成回堵，籲用路人屆時放慢車速，儘量避開易塞車的尖峰時間。