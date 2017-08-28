〈南部〉斥資25億 潮州污水道工程明年啟動

2017-08-28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮過去生活污水都直接排入民治溪大排中，不僅溪畔常散發臭味，溪中魚兒翻肚更是每年都會出現的情形，內政部在這個月拍板定案，二十五億元的潮州污水下水道工程預計明年開始徵收土地打造水資源回收中心，將分三期完成鎮內管道鋪設。

污水下水道工程不易被人看見，被稱為「政治良心工程」，這看不見的建設卻攸關著公共衛生問題，潮州鎮居民生活污水長期直接排入民治溪中，加上上游有小型畜牧場，溪水污染問題嚴重影生活品質，鎮民期盼多年的污水下水道系統，因為二十五億元經費花在不到六萬人口的潮州鎮上，卻被認為「CP值不高」，曾多次提案被退回。

潮州鎮長洪明江說，鎮公所前後八、九次向屏東縣政府提報污水下水道建設計畫，送到內政部營建署審查會後一直被退回，審查委員一度認為把錢花在潮州鎮「不值得」。

公所盼17年工程 可縮短至10年

洪明江說，污水下水道攸關一個國家公共衛生品質，是文明象徵，今年一月他親自出席審查會極力爭取，終於獲得內政部同意照案通過，但這段期間還經過相關細部修正，終於在上週的審查會中拍板定案，公所希望將預計十七年完成的工程，縮短為十年完成。

潮州鎮公所建設課長王建元表示，水資中心將設在蓬萊里民治溪下游堤防旁，明年開始進行用地取得及徵收作業，整個工程暫定十七年分為三期實施，第一期污水管線預計鋪設十二公里，以達成用戶接管三千九百戶為目標；水資中心也將設置滯洪池，紓解瞬間降雨的威脅。