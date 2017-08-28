〈台北都會〉林口選手村 被爆有老鼠出沒

2017-08-28

〔記者郭安家／台北報導〕世大運林口選手村住有一萬兩千人，世大運組委會日前開各國代表團團長會議，竟有外國代表團反映，卅四棟選手村有四棟出現老鼠糞、鼠蹤，團長會議主席還報告要北市府抓老鼠、改善環境。

台北市環保局認為，是村外水溝鼠從四面八方「進駐」覓食，之後加設鼠籠，並請新北市環保局林口區清潔隊加強選手村廚餘收運頻率，目前未接獲新鼠情。

世大運組委會則證實，世大運團長會議曾討論此事，有代表團成員則在建物外直擊老鼠出沒。北市環保局簡任技正楊維修表示，選手村管理處日前反映，有三、四棟曾出現老鼠，環保局也在選手村人員帶領下，沿著鼠糞尋找鼠蹤，發現主要是溝鼠，選手村原本就沒有食物，老鼠是選手進住後才出現的，推估老鼠從四面八方跑進來。

選手村賽後將轉作林口社會住宅，楊維修表示，為避免老鼠往新裝潢的夾縫內鑽、或死在裡面，環保局並未噴灑老鼠藥、設鼠餌，經討論後決定沿著鼠糞等蹤跡布設捕鼠籠、捕鼠夾，坦言有捕獲老鼠，但強調並沒想像中嚴重。

兩百間廁所馬桶也不通

另一方面，選手村日前也爆發兩百間廁所馬桶不通，化糞池卻清出各種垃圾。對此，選手村管理處則說，清潔廠商撈出濕紙巾、選手村內的整捲衛生紙、無法被水溶解的東西。由於國外有些濕紙巾可丟馬桶，可能外國人習慣跟台灣不一樣；至於整捲衛生紙「會不會是不小心掉進去」？管理處強調，「會再教他們怎麼沖馬桶」，日前也於團長會議提出相關問題，盼約束選手。

世大運執委會發言人楊景棠說，已於選手村設多國語言警語，呼籲外國選手「馬桶不是垃圾桶」。