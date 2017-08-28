〈台北都會〉世大運選手吃便當腹瀉 業者停業2天

2017-08-28

採檢體送驗 最快週五公布結果

〔記者郭安家／台北報導〕世大運各場館工作人員外訂便當，與各國代表團選手吃的不同，台北網球中心本月廿四日竟有廿二人吃外訂雞腿便當腹瀉，包括網球女將張凱貞、世大運網球競賽總經理張思敏等工作人員都腹瀉。台北市衛生局食品藥物管理科科長王明理昨證實此事，並由衛生局勒令業者本月廿五、廿六日停業兩天；同時將食物、飲水檢體送驗，最快本週五公布檢驗結果。

張思敏對媒體表示，張凱貞當天吃完大會便當後開始拉肚子，其他選手、工作人員等廿多人也傳出腹瀉消息。

王明理表示，台北網球中心當時訂購三○二份便當，有廿二人反映腹瀉一、兩次，由於當事人並未就醫，因此不符合食品中毒通報流程，但衛生局仍高規格檢驗；目前世大運食安組人員已進行調查，除對當事人及餐盒抽取檢體，也對餐盒業者的作業廚房進行環境檢驗，檢驗報告預計兩週內簽發。

衛局：非世大運營運組提供

王明理說，經查餐盒來源是松山區超讚麵館，是賽會行政部營運處外訂，並非世大運營運組提供，該餐盒並非選手賽會期間的食物。衛生局已勒令超讚麵館本月廿五、廿六日停業兩天，並要求全面消毒。市府食藥粧網路地圖也將該業者登入為不合格，包括食材放置於地面、垃圾桶未加蓋、電風扇有灰塵、工作人員未戴工作帽，及新進從業人員及從業人員每年未辦理健康檢查一次，共有五項缺失。

業者無人接聽電話

記者昨去電超讚麵館無人接聽電話，無法取得進一步回應。