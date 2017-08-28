〈台北都會〉台北現存4城門 仕紳奔走保全

2017-08-28

〔記者張凱翔／台北報導〕台北府城是位於艋舺旁面積約一．四平方公里的城廓，總共有五座城門，分別為承恩門（北門）、寶成門（西門）、景福門（東門）、麗正門（南門），及重熙門（小南門），寶成門於一九○○年因日本政府以都市計畫名義拆除防禦工事而遭拆除，其他四門則因地方仕紳奔走之下迫使日本政府退讓不拆，現四座城門都已成為國家一級古蹟。

北門、東門與南門這三座城門原本是南方閩式建築的紅瓦城樓，但北市府於一九九六年以「整頓市容以符合觀光需要」為由，將東門、南門和小南門全面改建為風格迥異的北方式綠琉璃瓦頂亭閣式建築，原貌盡失。

北門則因忠孝西路上要興建高架道路，原要直接拆除，但在學者爭取保留下，高架橋最後繞過北門才讓它逃過一劫，直到今年因西區門戶計畫又重見天日，成為世界唯一僅存未被改建的閩南式碉堡城門。

麗正門（南門）可通往景美、深坑、石碇，是台北城最大的城門。與大南門同樣位於城池南側的重熙門（小南門），相傳是板橋林家為了避開艋舺泉州勢力、方便進出台北城才捐建，因此相較於其他的碉堡式城門，小南門是唯一的廊柱式城樓。

日本政府對台北城門、城牆具有軍事用途感到不放心，因此在一八九九年通過台灣第一個都市計畫，以整理街地、貫通道路為由，將城門、城牆和護城河，連同城內原有清朝時代建築物包括文武廟宇都一併拆除，該計畫於一九○○年開始實施，寶成門首當其衝被拆。

依「寶成門舊址」碑所載，西門被拆除後引起民間憤慨，「…其它四城門經有識之士奔走挽救，倖獲保全。艋舺紳商以寶成門係彼等捐貲所造，遽蒙浩劫不勝憤惋。名士洪文先有詩記之曰：「人奴骨相漫評論，眼底乾坤尚覆盆；饒有一腔忠憤氣，朝朝來弔寶成門」。

一九○四年底，除刻意留存的四座城門外，台灣總督府幾乎已將台北城的所有城牆拆除，拆下的石材則大多運往東門附近，以建造台北刑務所，此段圍牆現為市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」。