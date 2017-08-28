〈北部〉譯太誇張！ 三星鄉變韓Samsung

2017-08-28

未用正式英譯「Sanshing」

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉近日迎接七夕情人節，將安農溪大洲分洪堰拱橋改造成七夕鵲橋，但有眼尖民眾發現，情人節活動英文譯名，竟錯將三星鄉譯成「Samsung」，與韓國科技大廠三星電子一字不差，且「一處錯，處處錯」，民眾看了直搖頭，痛批鄉公所「太誇張！」對此，三星鄉長黃錫墉回應，今天就會更正錯誤譯名。

三星鄉公所今年選擇將大洲分洪堰拱橋打造成七夕鵲橋，橋身以梨傘裝飾，夜晚則打上LED燈妝點，讓橋面宛如天上銀河。

民眾指承辦公務員應檢討

不過，民眾發現，在活動宣傳及造景看板上，上頭卻未用三星鄉的正式英譯「Sanshing township」，而是改翻譯成「Samsung township」，讓台灣的三星鄉，成了韓國的「三星」鄉。

有民眾不知情，抬頭一看才發現錯誤，跟著英文字母念，反讓原本的「星」念起來成了「爽」。簡姓民眾指出，雖然英文字體小，民眾很難注意到，但簡單的英譯竟然也能錯誤，痛批鄉公所承辦人員「太誇張！」

還有民眾說，公務員對小細節應該更注意，而不是直接將中文名丟google翻譯，「承辦員真的要好好檢討」。

鄉長：今天會更正錯誤

對此，三星鄉長黃錫墉坦言，三星的英文正確拼法是「Sanshing」而非「Samsung」，應是當時公所承辦員寫文案時，錯將三星誤譯成「Samsung」，加上未多作留意才鑄成這次大錯。

黃錫墉說，七夕情人節是鄉內重大活動，首日夜晚就湧入二千五百人，「這個錯誤完全不應該發生」；因鵲橋會持續點燈到九月五日，今天會將錯誤譯名改善完成。