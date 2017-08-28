〈北部〉武嶺橋新設機慢車道 違規罰600元

2017-08-28

〔記者李容萍／大溪報導〕耗時兩年，總經費二億三千萬元的大溪區武嶺橋拓寬改善工程橋面已經完工，所增設的獨立機（慢）車專用道，即日起實施汽、機車分流；只是新設的機慢車道，雖然圍籬機具已於昨天撤場，仍有騎士不習慣，還是騎到汽車專用道。公路總局第一區養護工程處復興工務段提醒用路人依照道路標誌及標線的指示行駛正確的車道，以免受罰。

大溪警分局表示，騎士若不在規定車道行駛，可依道路交通管理處罰條例開罰六百元。

復興工務段副段長巫清煒表示，大溪是重要觀光景點，橫跨大漢溪的武嶺橋位於台三線卅七公里處，是銜接大漢溪兩岸的必經之路，橋長七六○公尺，原本橋雙向各為一個快車道及一個混合車道，因受當地河口地形及東北季風影響，橋上側風強勁，影響機車行車安全。

其次，武嶺橋位處台三線下坡路段，車輛行駛速度普遍過快，由於外側車道為汽、機車混合車道，經常發生事故，第一區養護工程處在不拆除地上建物前提下，對武嶺橋進行拓寬並增設機慢車道，將原本寬度十九．五公尺橋樑拓寬為廿一．七公尺，並於下游側護欄增設擾流板，另在橋上加裝風速計及橋頭LED預告標誌，避免因季風吹襲影響機車行車安全，也提醒機車騎士橋上的風速狀況，以確保行的安全。