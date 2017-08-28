〈北部〉新建市圖總館 規劃8廳電影院

2017-08-28

作為桃園電影節重要基地

〔記者李容萍／中壢報導〕由市府補助舉辦的「第十二屆亞太製片人協會年會」，今晚六點在諾富特桃園機場飯店舉行頒獎典禮，邀集中、港、日、韓等十個亞太國家、近五十位影人到場；亞太製片人協會多人昨天先行參訪中壢馬祖新村，市長鄭文燦接待表示，桃園升格後成立了光影電影院及光影文化館，即將新建的桃園市立圖書總館規劃設置擁有八個廳的大型電影院，作為桃園電影節的重要基地，市府每年也編列五千萬預算支持電影產業。

鄭文燦指出，桃園市年輕人多，愛看電影的人口也在成長，有四十三萬人口的桃園區在僅有的統領戲院去年底暫停營業後，被譏為「電影沙漠」，經整修「In89統領影城」於今年七月開幕，才讓桃園區市民看電影不需要跑太遠，桃園火車站前耗資近十億整修的統領百貨雖然也將增設影城，但這樣的電影廳數還不夠。

公辦民營 滿足市民觀影需求

鄭文燦說，市府即將在藝文特區興建桃園市立圖書總館，將公辦民營增設擁有八個廳的大型電影院，滿足市民觀影需求；市府每年編列五千萬元預算支持電影產業，包含提供影片協助拍攝等服務，且著重紀錄片的拍攝，他很榮幸亞太製片人協會選在桃園舉辦年會，也期待更多電影選擇在桃園取景，讓大家看見桃園。

鄭文燦表示，亞太製片人協會每年由各會員國輪流舉辦年會，市府期待透過此機會帶動桃園影視產業蓬勃發展。