〈中部〉飯店提供「補丁」嬰兒床 家長怒：敷衍

2017-08-28

〔記者張菁雅／台中報導〕飯店提供「補丁」嬰兒床，家長直呼太恐怖！網友廿七日在「批踢踢實業坊」表示，她帶著寶寶入住林酒店，訂房前已告知需要嬰兒床，飯店卻提供欄杆歪斜、斷裂的嬰兒床，斷裂處僅以紗布、木棍固定，安全堪慮。林酒店對此表示，因為假日嬰兒床需求量大，以致嬰兒床不夠，已向客人致歉，並將加強管理，不准再發生類似事件。

網友winonahu表示，她在訂房時、入住前一天、check in時，都提醒訂房組跟櫃台要木頭嬰兒床，但飯店提供的嬰兒床竟是歪斜的，且補丁再補丁，欄杆斷掉處用紗布包起來，另兩處裂開地方則以不同材質的木棍拼接，她認為這樣的床已經危害嬰兒安全，立刻要求換床。

林酒店之後換了「一張雖然有點舊，但結構安全的床」，她仍很氣憤，並表示如果飯店認為嬰兒床是附加服務，不需要用太好的，可以直白地跟他們說，為了孩子安全，她可以接受加價租用，飯店不該只是敷衍。

林酒店旅館部副總余國禎解釋，這是內部作業流程疏忽所致，因假日嬰兒床需求大，加上前天又多接一、二組客人，也需要嬰兒床，以致嬰兒床不夠，臨時借不到也租不到，他得知後，認為處理過程太粗糙，已責成部門主管向客人致歉。

業者：已致歉 將加強管理

余國禎也說，碰到嬰兒床不夠，房務人員應先向客人道歉，並說明飯店的床足夠讓寶寶與爸媽同床，希望客人接受此方式；為避免再發生類似事件，已要求房務組在客人入住前務必確認備品是否足夠。