〈中部〉台中市精武路地下道封9個半月 議員促宣導替代道

2017-08-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市貫穿東區與太平區的精武路地下道將於卅日封閉施工，工期長達九個半月引發民怨，議員邱素貞和張玉嬿廿七日要求加強宣導替代道路導引配套，市府旱溪引流及鐵改局填平工程也應避免工期過長，儘早恢復地面交通。

30日封閉逢開學日 應加強宣導

精武路地下道填平工程，市府水利局先進場施作綠川環境營造暨旱溪引流工程及雨水下水道工程，交通部鐵工局再填平地下道及拆除東光陸橋，工期共二百六十二天；民眾抱怨將面臨九個半月的交通黑暗期，對交通衝擊太大。

邱素貞、張玉嬿指出，施工封閉期程長，交通維護措施必須周全，封閉當日又恰逢中小學開學日，現雖有替代道路，但尚未現場公告，屆時恐造成家長送小孩上學措手不及，應加強宣導替代道路導引配套，以有效紓解周邊車流。

邱素貞、張玉嬿又說，這次還得拆除緊鄰的東光陸橋，工程規模相當複雜，但精武路是太平區往市區重要道路，民眾期盼提前完工，要求旱溪引流及雨水下水道工程、填平工程應避免延宕通車時程，把全新的精武路早日還給市民。

市府：全力施工 避免工期過長

交通局表示，施工期間靠北邊的用路人可行駛興進路、天祥街、力行路、精武路地下道機車道，靠南邊可行駛十甲路、自由路為替代道路，已要求工程單位裝設施工宣導、改道告示牌面共八十面，並進行滾動式檢討來調整因應。

市府表示，精武路地下道填平工程規模複雜，原本預定一年才能完成，經與鐵改局一再爭取才縮為九個半月，會全力施工，避免工期過長。

水利局指出，自旱溪引水注入綠川，以提供充沛乾淨水源，這次配合鐵改局工程在旱溪精武橋上游取水，將營造更親水、活水的多元空間，施工期間難免不便，請用路人多加體諒。