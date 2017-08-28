〈中部〉交趾陶雕特色 圳頭蘭潭60戶擁專屬門牌

2017-08-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕門牌也能像藝術品。嘉義市精忠社區發展協會經市文化局補助辦理交趾陶體驗計畫，三十名平均六十五歲圳頭、蘭潭里民，由交趾陶藝師吳世傑指導五個月的捏陶、雕刻、窯燒跟上釉課程，製出獨一無二的交趾陶門牌，互相讚嘆「門牌變美了」。

本案成果展昨在精忠社區活動中心舉行，文化局藝文推廣科專案助理方孔伶表示，交趾陶門牌是兩年前由新店里交趾陶藝文工作站發起，打造展現在地景觀生態又有美感的門牌，去年跟今年頂庄、精忠社區陸續提案，精忠社區跟蘭潭里剛創作好門牌，住家跟商家共約六十戶擁有專屬交趾陶門牌。

圳頭里長兼精忠社區發展協會理事長楊文俊表示，精忠社區除有眷村文化，因位於水源上游而稱為「圳頭」，便將圳頭的標誌融入交趾陶門牌中，讓人一眼辨識，未來將爭取經費，為商家製作能代表其行業的藝術門牌。

吳世傑說，製作門牌時除社區特色圖案，也會讓學員設計可代表家族或職業別的圖案，如頂庄里有一戶人家出了兩名博士，就在門牌雕刻博士帽，也有學員設計刻花草。

體驗計畫徵件 社區都可申請

方孔伶表示，交趾陶體驗計畫為文化資源弱勢計畫一環，每年舉辦一到二次的社區計畫徵件，每案定額補助三萬元，有興趣的社區都可申請，內容不侷限製作交趾陶門牌。