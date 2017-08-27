〈南部〉戴竹基金會 捐家扶學童助學金

2017-08-27

〔記者楊金城／台南報導〕上市公司康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會，昨在老家將軍區牛園舉辦「歡喜迎開學、快樂上學去」助學金捐贈儀式，計有北台南、南台南家扶一百多位學童及北門高中、將軍國小多所學校受惠，基金會結合獅子會捐贈一百輛腳踏車、書包文具和助學金計超過一百萬元。

市長賴清德首次參與戴竹社會福利慈善基金會助學捐贈儀式，他勉勵受獎學生要抱持感恩心情，未來如有成就，要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生，同時要記住三件事情：品性要好、培養閱讀習慣和學好英文，才能提高自己競爭力。

康那香企業董事長戴榮吉在意外中接下哥哥開創的康那香企業後，打造世界級不織布王國，他回憶兒時上學的辛苦路，在事業有成後，表示希望把這份貼心關注到弱勢學子身上。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，戴榮吉夫婦民國八十六年開始認養家扶基金會八名兒少，並從九十七年開始首次捐贈一○五輛腳踏車及助學金作為對弱勢兒少的開學賀禮，加上他回饋捐贈母校北門高中、台南二中及將軍區五所國中、小，每次捐贈金額都超過百萬元，歷年捐款助學金額約二千萬元，真的很感謝基金會助學。

昨天基金會結合佳里、向陽、友聯、南媖獅子會、台南二中校友會一同捐贈一百輛腳踏車、書包、文具、助學金給北台南、南台南家扶中心和將軍區五所國中、小弱勢生，家扶生特地製作感謝戴爺爺的留言板獻給戴榮吉，場面溫馨。