〈南部〉南科高架水塔有型 鐵馬族搶拍

2017-08-27

〔記者黃文瑜／新市報導〕「科學園區裡有教堂喔！」台南科學園區有完善的自行車道，成了假日騎鐵馬好去處，而園區裡高架水塔也因造型特殊，成了園區鐵馬輕旅行的重要景點，其中一座位於台積電對面的霞客湖高架水塔外型像教堂，是遊客必拍的美景。

共有五座高架水塔

南科管理局表示，南科園區內共有五座高架水塔，四座是工業用、一座為民生用水，每個水塔蓄水量約三千噸。而高架水塔的功能，在於穩定均衡受水端用戶的水壓、保護配水管線、調節水量，水塔的蓄水還可因應停電無動力狀況下之緊急用水或消防用水。

而水塔主要的蓄水池，其實隱藏在水塔地面下，最大一座水塔底下的蓄水池有四．五萬噸容量，擔任穩定供水的主力，每座水塔以供應鄰近廠商用水為主。

南科管理局局長林威呈表示，園區在建置高架水塔之初，就希望除了實際功用外，也能將水塔建置成公共造景藝術，讓設計師依地形、地貌創作，每個人對於所見到的水塔都有不同感受，「見仁見智」就是這些造景精妙之處。

香菇型水塔 融入西拉雅族臉譜

其中一座位於道爺湖長得像香菇型的水塔，還融入園區所在新港社平埔西拉雅族男性與女性的臉譜並穿著傳統服飾，白天、夜間還會呈現不同的景致。

教堂型水塔 最受遊客歡迎

而最受歡迎的霞客湖高架水塔，是以清水模築起，側面看有歐式教堂的尖頂，另一面呈現不規則梯形般的造型，倒映在湖面，有如佇立在水中，深受遊客喜愛，民眾還可騎上腳踏車步道，穿過水塔一探究竟，從南科的「腳踏車交流道」，透過三角形鐵架搭起的裝置藝術，拍攝效果更好。