〈南部〉南王國小更名 第一所卑南族實驗小學

2017-08-27

「南王Puyuma花環」傳達卑南人愛花

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市南王國小更名為「南王Puyuma花環實驗小學」，成為台東第一所卑南族實驗小學，包括有四成非卑南族學生，都跟著學卑南文化。

南王國小成立於一八九六年，最早是台東日語傳習所卑南社分教，校名歷經數次更迭，於民國五十七年更名為南王國民小學，新學期更名「南王Puyuma花環實驗小學」。

昨天由縣長黃健庭、立委劉櫂豪、市長張國洲、縣議員洪宗楷等人，與學生及南王部落長老們共同揭牌。校方安排文化課程導覽體驗，包括摔角、文化植物、刺繡、爬竿、射箭。

Puyuma意旨南王部落，有集中、團結之意，而卑南族是愛花的族群，儀式慶典都與花環緊密相繫，以此更換校名。

南王屬於原漢多元族群共同居住的社區，學生雖以卑南族佔六成為最多，但有四成是其他族或漢族，都將接受卑南族傳統文化教育，對此，縣府教育處長劉鎮寧說，如果學生或家長無法接受，教育處會輔導轉學。

五大學科外並學習卑南傳統課程

劉鎮寧說，南王國小成為卑南族實驗學校，與一般學校一樣，國語、數學、自然、社會及英文五大基本學科還是存在，只是在藝術人文、綜合活動領域，及彈性學習聚焦在卑南族傳統文化。

劉鎮寧說，各學校本來就應該各自發展本位課程，南王國小只是將本位課程拿來發展卑南傳統課程，學生不會增加學習時數。

校長洪志彰說，卑南族課程是所有學生共學，只有一點點的卑南語，真正的族語課程另外在鄉土語言課程開設。過去一年試辦，並無非卑南族家長表達異議。