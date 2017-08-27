〈台北都會〉世大運男籃準決賽突換場地 觀眾飆罵

2017-08-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世大運台灣男籃精采表現，讓籃球賽事一票難求，今日將在台北和平籃球館舉行的男籃賽，民眾原本買到是M63美國對戰以色列，世大運官方突臨時調整賽事，改為塞爾維亞對戰芬蘭，世大運官方網站也毫無公告，昨有民眾到小巨蛋抗議大罵工作人員，工作人員只能不斷向民眾道歉，甚至道歉到想下跪，讓民眾感到相當無言。

有民眾向本報記者投訴反映，一週前就買票為了看美國隊打球，但場館對調都沒有公告，好歹要有跑馬燈的資訊說明，不然民眾怎麼會知道，昨有不少人到小巨蛋抗議大罵工作人員，雖然工作人員有道歉，但權益已經受損了。

網友ambulance119也在PTT抱怨賽事異動，PO文表示為何「男子籃球比賽場地被換掉了？」男子準決賽賽程竟臨時被更換，他不滿打去客服，官方卻要他退票，讓他直呼「這樣提前買不就跟笨蛋一樣」，因為票已完售，想換也沒辦法，真的無言，但也有網友持不同意見，表示「本來就有更改場地的權利，買票前先看清楚」。

對此，世大運執委會市場開發處長李昌輝說，世大運票務規則規定，因為賽程變更影響觀眾權益，都可以全額退費，主辦單位FISU（國際大學運動總會）有權變更賽程，近日接到很多電話都只能一一說抱歉，不想看的都可全額退費，賽程變更不是執委會能控制。

執委會競賽處副處長袁守方表示，世大運慣例，FISU可依據對戰組合，在準決賽、決賽前廿四小時變更比賽場地，今天的籃球賽是準決賽，主要是電視轉播考量，從和平籃球館移到小巨蛋，目前籃球賽事轉播場次都安排在小巨蛋。