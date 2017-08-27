〈台北都會〉滑輪溜冰丟世界紀錄 市府改口：電子槍故障

2017-08-27

原稱怕干擾飛機訊號 才改用碼表

〔記者黃建豪、沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕二○一七年台北世界大學運動會，台灣隊滑輪溜冰選手陳映竹創下的世界紀錄因使用碼表人工計時未被認可，台北市議員王鴻薇、徐弘庭昨偕同滑輪溜冰總教練林詠翔召開記者會，要求台北市政府全權負責。台北市長柯文哲昨受訪否認疏失，市府原稱因場地鄰近松山機場，怕干擾訊號才改用碼表，但世大運執委會與體育局昨卻改口說，因電子發令槍故障才改用碼表，將向西班牙廠商求償。

陳映竹二十三日在迎風河濱公園溜冰場，奪下女子五百公尺爭先賽金牌，同時打破世界紀錄，卻不被認可。林詠翔表示，打破紀錄當天上午，全隊都非常興奮，下午卻被告知不算，真的很訝異，從沒聽說電子槍會影響機場訊號。林也陳述陳映竹心情，稱破紀錄時，陳映竹興奮對他說「世界紀錄上有我的名字了」，沒想到不被承認。

議員促市府 補償選手百萬元獎勵

王鴻薇指出，陳映竹的紀錄被拒絕承認後，世大運當天下午的賽事，就改用電子槍計時，機場完全沒受影響，根本是北市府便宜行事，才害選手痛失榮耀。徐弘庭要求，北市府作為主辦方，應該想辦法恢復選手的紀錄，若無法補救，希望柯文哲至少要補償，原本教育部為鼓勵選手，只要破世界紀錄就會發出一百萬元獎金的獎勵。

柯否認疏失：要賠也不該市府賠償

柯文哲下午回應則說，這不叫疏失，當時技術委員講改用手動，對官方而言合理、合法，就算要賠償也不該是市府賠償，後續會再跟國際大學運動總會（FISU）討論怎麼處理。對於議員要求賠償選手獎金，柯表示，對運動員來說，會更在意是不是世界紀錄保持者，如果花錢就可解決還不簡單，隨便企業界募款就有了，但打破世界紀錄這種事情，重來一次也不見得有辦法。

林詠翔另指出，在滑輪溜冰女子組過樁項目奪得金牌的梁宣旼，決賽成績五．○七七秒，其實也打破了目前五．一二九秒的世界紀錄，令人費解的是，當下已改用電子槍計時，也沒被官方認可，官方卻始終給不出說法，覺得相當離譜。

世大運執委會昨則改口回應指出，當天電子槍因訊號不穩定無法連線，才由滑輪溜冰技術委員會決議用手動計時，專業的事情，就讓專業解決，對於兩位選手紀錄未被認可一事，正在等待FISU的官方報告，但預計世大運結束後才會定案。

世大運發言人楊景棠也說，他們了解碼表計時無法列入成績，但還是尊重世大運技術代表的專業決定。至於如何替選手爭取回榮耀，楊景棠說，大會無法主動幫忙，得由選手或教練提出申訴，但目前為止，並未收到選手或教練團的申訴。

體育局：器材出包將向廠商求償

體育局長鄭芳梵表示，陳映竹破世界紀錄，需要送到世界滑輪溜冰協會認定，審核過才能確認，即使未來要送到世界滑輪溜冰協會做認定，也須透過中華民國溜冰協會轉送，另對於設備器材損壞，市府也準備對電子槍的西班牙廠商做後續求償。