〈台北都會〉大稻埕情人日 600秒煙火閃耀夜空

2017-08-27

舉重金牌郭婞淳 現身同樂

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天就是七夕情人節，台北市觀光傳播局投入九百萬元，規劃兩個多月的河岸音樂季系列活動，壓軸的大稻埕情人日昨晚登場，重頭戲便是長達六百秒、一萬五千發煙火，閃爍整片夏夜天空，璀璨絢麗，民眾驚呼連連，市長柯文哲偕同妻子陳佩琪與世大運舉重金牌女將郭婞淳昨齊聚現身，提前歡度浪漫的情人節。

觀傳局從六月十七日起，每週六、日在各水岸舉辦河岸音樂季，一年一度大稻埕煙火節轉型為大稻埕情人日。昨下午三點起，在淡水河三號水門停車場有美食及懷舊攤位，五號水門則安排文創市集，五點左右湧現人潮，不少全家大小、情侶到大稻埕河岸「卡位」。

為消除民眾苦等之悶，觀傳局也找來雷鬼樂團MATZKA、經典女聲金智娟、馬來西亞創作歌手四葉草、日本暖男中孝介等歌手，在大稻埕碼頭熱力接唱。

晚間八點廿分，柯文哲與陳佩琪到場，剛破世界紀錄的舉重女將郭婞淳也現身，柯送郭鋼琴造型音樂盒，柯笑說最重要是有他的親筆簽名，柯也送上幕僚準備的項鍊，給陳佩琪作為情人節禮物，兩人還靦腆害羞互抱，甜蜜爆表。柯文哲致詞表示，世大運是台北亮點，不只如此，北市在這半年整修北門、建成圓環，還將四個古城門打燈，要把台北變成優雅漂亮的城市。

柯文哲與郭婞淳等人共同啟動煙火點燃儀式，在倒數聲中，搭配浪漫壯麗的第凡內早餐主題「Moon river」序曲，瑰麗的煙火劃破夜空，引來群眾驚呼。緊接著，炫紫燦金的造型煙花、金黃色花束煙火，在天空接連施放，令人驚艷。

台客天團玖壹壹夯曲「癡情玫瑰花」的音樂，紅色系「LOVE」、愛心造型煙火，扇形及各式高空煙火此起彼落，只是原設計有瓶中信造型煙火，因形狀飄散看不出來，最後由數不清的升尾煙火在夜空迸發。民眾楊小姐說，第一次看大稻埕煙火，真的很美，比台北一○一煙火好看。

低空煙火起火 少放一千五百發

不過，民眾發現煙火「蹦」一聲，間隔一段時間才又有煙火，觀傳局事後坦言，因風勢較大，裝設在船上的低空盆花煙火起火，所以電腦切換至安全模式，最後一千五百發煙火停止施放，船上人員均安，將向廠商求償。