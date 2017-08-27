〈台北都會〉烏來台車昨復駛 商圈盼召回遊客

2017-08-27

〔記者張安蕎／新北報導〕烏來區的觀光台車在前年八月遭蘇迪勒颱風摧毀而停駛，行政院農業委員會林務局投入五千五百萬元重建，通過繁瑣的法律規定，歷時兩年終於在昨天恢復營運，由行政院長林全主持通車，盼重振烏來觀光業；台車的外觀彩繪山豬、樹蛙及泰雅族小朋友等圖案，連外國遊客都直呼「好可愛！」

烏來台車是重要的林業文化資產，興建於民國十七年，最初是載運木材的工具，由人力手推運作，從五十二年起轉型為觀光設施，全長約一．五公里，設有烏來站、瀑布站兩站，串聯烏來老街和瀑布商圈，時速約廿五公里，沿途可欣賞秀麗的山水風景，最後通過迴轉隧道，彈跳搖晃的乘坐感吸引遊客體驗。

烏來台車復駛最困難的部分，在於台車是日治時期產物，土地使用分區複雜，難以取得相關執照、合法上路，林全昨天在通車典禮自嘲說，本來他承諾今年三月通車，「最後跳票了！」卡在法規限制，所幸中央與新北市政府有心解決，讓都更、營運、特種建築物執照等問題獲解套，新的台車更漂亮、安全，期望台車復駛後，讓烏來成為國際知名觀光景點。

在台車停駛期間，當地店家生意跌了五成，昨天復駛後，遊客可搭乘台車到烏來瀑布賞景，順道沿著瀑布路遊逛商圈，業者們昨天高興地說「準備好了！」期盼遊客再來烏來觀光。

9月底前 台車優惠價30元

即日起至九月底，烏來台車以優惠價卅元提供搭乘，雲仙樂園也提供優惠，憑台車的發票可以用八折價格搭乘空中纜車。