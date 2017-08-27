〈北部〉花市地標菁華橋 爭設夜間光雕

2017-08-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市觀光地標「菁華橋」座落於美崙溪上，大紅色的鋼梁結構外觀，格外引人注目，民眾只要站在橋面往出海口遠眺，就能迎接美麗晨曦及黃昏美景，加上附近豐富的河川生態系，時常吸引遊客駐足休憩，目前花蓮市公所已向內政部營建署爭取經費，預計未來再增設夜間光雕照明，可望將菁華橋鄰近腹地打造成為花蓮最具特色的魅力水岸。

花蓮市公所今年向營建署爭取菁華橋景觀改善工程經費，包括橋體鋼構、橋面、平台階梯及橋下步道等處都要逐一改善，並涵蓋「夜間光雕照明」，希望能將具有廿二條鋼索的大紅橋身鋼拱橋「夜間換裝」，讓遊客不論在白晝黑夜均能有多元的空間體驗。

花蓮市長魏嘉賢說，營建署都市計畫組委員林政綱、李立森、蔡厚男等人，出席縣府「城鎮之心工程計畫」政策型申請案現勘會議時，已特地視察菁華橋周邊腹地，經建設課長徐國城現場說明改善規劃後獲得肯定，可望不久就能順利獲得經費補助。

他強調，計畫除營造橋梁與美崙溪的共存關係外，另希望透過夜間環境改善，提升橋梁夜晚的環境安全性，以光雕等照明規劃設計，塑造菁華橋新特色，並搭配河川生態廊道、排水景觀及滯洪溼地公園等設施後，讓菁華橋河岸能夠更加璀璨耀眼。

花蓮市公所表示，菁華橋在日治時期原為吊橋建築，當時稱為「朝日橋」，四十七年更替為水泥橋，八十五年則再改建成鋼拱橋，過去主要連繫花蓮港市區與美崙地區的重要橋梁，如今已成為花蓮市觀光地標之一，北接松園別館與美崙自來水源區，南連菁華林苑。