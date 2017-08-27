〈北部〉台鐵花 蓮管理處處長官邸修復 明年8月亮相

2017-08-27

專家認定 不輸太子賓館

〔記者王峻祺／花蓮報導〕興建於一九三○年、已有八十七年歷史的台鐵花蓮管理處處長官邸，曾被參與總統府維修的國寶級古蹟建築師李重耀媲美「建築工法與價值」，不輸新北市金瓜石的太子賓館；台鐵今年八月編列預算進行為期一年的官邸修復，預計明年八月對外營運，可望將閒置近四十年的歷史建築轉型為「活化資產」，成為花蓮鐵道文化最具代表性建物。

87年歷史 荒廢閒置37年

建築風格特殊台鐵花蓮管理處長官邸，隨著一九八○年花蓮車站與廠房的遷移後就此大門深鎖，卅七年來雜草重生、建築荒廢，直到二○○四年被花蓮縣文化局登錄為縣定歷史建築，並邀請國寶級古蹟建築師李重耀實地勘查，著手致力保存這棟極具文化資產價值的建物。

處長官邸旁因有一座全台罕見的大型防空洞，是當年太平洋戰爭時期的「避難指揮中心」，可作為戰爭避難及臨時調度基地，加上官邸正門有西洋列柱式結構與傳統木構房屋做結合，屋後還保留日式住宅常見的半戶外迴廊，建築風格特殊，被李重耀認為「建築工法與價值，均不輸金瓜石的太子賓館！」

花蓮縣文化局表示，處長官邸為單層日式木造建築，有寬廣的前庭與內凹的大門玄關，格局方正且建物精良，正門是西洋列柱式結構，屋頂兩側則分別為寄棟造與入母屋破風，中間還以千鳥破風式樣建成。

官邸屋後雖為日式住宅常見的半戶外「ㄣ」字型迴廊，但寬敞優美，前後庭園也有不同景緻，大門入口處植有龍柏、屋後則有池塘、彎曲水道，加上建物水泥瓦頂完整，外牆原料如檜木板等佔大部分，迄今仍保有當年完整氣派宏偉的官舍樣貌。

台鐵局花蓮貨運服務所經理謝文宗說，處長官邸修復工程已開始進行，明年八月將以最接近原貌的方式重新開放，並著手招標交予適合企業進行管理維護與再利用營運，協助將歷史建築轉化成文化產品，不僅保存歷史也能活化資產。

新北市金瓜石太子賓館，是日治時期專為日本皇太子視察金瓜石礦業所興建的臨時行館，當年太子雖未曾入住，但仍接待過幾次皇室特派員，建築類型屬傳統日式書院造樣式，並融入西式空間，還使用傳統以榫頭銜接的工法，成為現今建築學者研究、朝聖的範例，二○○七年登錄為新北市市定古蹟，開放民眾參觀外部庭園。