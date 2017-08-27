〈北部〉新竹國際風箏節昨特技翱翔 今等待風起

2017-08-27

〔記者王駿杰、張勳騰／綜合報導〕新竹漁港國際風箏賽場已完工，新竹市政府舉辦為期兩天的國際風箏節昨天下午登場，邀請歐美、亞洲等廿支風箏團隊「箏」奇鬥豔，可惜首日天公不作美，風力太小，大型風箏難以高飛，現場民眾仰天興嘆，難掩失望。但特技風箏仍成功升空，精彩演出吸引目光。

市府產業發展處漁業科長謝濬鴻說，國際風箏賽場首次啟用，邀請歐美、亞洲共廿支風箏團隊、約百位風箏達人展示巨型風箏，有鯨魚、魟魚、鯊魚、大章魚、水母等海洋系列風箏、海綿寶寶動漫主題風箏及超大型恐龍等軟體風箏。

謝濬鴻說，這些大型風箏需要三級風力才能上空，無奈昨天下午三點半後，風力忽然逐漸變小，降至零到一級，導致巨型風箏難以高飛。

不過，特技風箏隊仍成功上空，以高超放飛技巧演出精彩的「LOVE」排字秀；韓國隊則將熱鬧的騎馬舞融入特技風箏表演，放飛「江南style」造型風箏，很吸睛！

日本風箏DIY體驗，也獲得民眾熱烈迴響，活動限量紀念風箏與黃景楨大師的彩繪小螞蟻風箏，都深受喜愛。

謝濬鴻說，由於天候不佳，昨天原本要舉行的國際六角風箏競賽暫停一次，將視今日天氣狀況再決定是否舉行。

此外，苗栗縣原住民族傳統文化暨原住民日活動，昨天在苗栗縣泰雅原住民文化產業區登場，有泰安、南庄及獅潭等地的泰雅及賽夏族原住民參加，有傳統原住民舞蹈表演、原住民風味餐品嘗，原味十足。

昨天由傳源文化藝術團及汶水國小學生表演原住民傳統舞蹈揭開活動序幕，隨後由各舞蹈團表演，苗栗縣泰雅族及賽夏族頭目並帶領苗栗縣長徐耀昌、族人進行祈福儀式。