〈北部〉竹縣三鄉鎮市電纜地下化 首期10月底完成

2017-08-27

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北市、新豐鄉、湖口鄉等，颱風來襲常見電桿倒斷而引發停電，台電公司和新竹縣政府、三地的公所協調後，分階段辦理架空線路地下化工程，到一○八年共將投入近四億元，改善十五點八八公里長路段，其中竹北市福興路和湖口鄉一一七號縣道第一期工程十月底即將完成。

台電新竹區營業處表示，颱風來襲期間，新竹地區位處迎風面的路段，電桿、電線容易被吹倒損壞，影響民生與工商業用電，若是入秋遇到著名的「九降風」，災情恐更加劇；為減少停電事故，強化配電線路體質，擬定「強化配電線路防災韌性計畫」。

3年花近4億 改善15.88公里

台電新竹區營業處統計，新竹縣以竹北、新豐、湖口等鄉鎮停電用戶居多，經與地方政府協調，加上民意代表的意見及用戶的配合狀況，今年起展開為期三年的架空線路地下化工程。

其中竹北市福興路（台一線中華路到縣政二路，約一點四公里）與湖口鄉一一七號縣道（第一期圓山桿，濱海後湖、埔和一帶，約一點九四公里），已執行電線電纜地下化，工程路段總長度三點三四公里，工期約四個月，經費約五千一百三十萬元，預計十月底可完工。

明年將進行新豐鄉康樂路、竹北市中正西路（第一期）與嘉興路、仁義路、東興路一段等地區電線電纜地下化工程，工程路段總長度八點零五公里。

一○八年度則預計辦理新豐鄉康樂路及上坑村坑子口、湖口鄉一一七號縣道（第二期）及竹北市中正西路（第二期）等地區電線電纜地下化工程，工程路段總長度四點四九公里。

台電新竹區營業處表示，線路和電箱配置等工程，三年合計總費用三億九千六百八十萬元，屆時除可望強化配電線路防災能力，減少颱風停電範圍，提供民眾穩定的電力，也可美化市容。