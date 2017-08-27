〈北部〉桃19道路拓寬 大竹橋新橋橫移

2017-08-27

國內首創 使用頂昇橫移工法

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕桃園市政府辦理「桃十九號道路拓寬工程」，於廿五日零時起至九月八日廿四時，雙向封閉大竹橋進行新橋橫移工程，副市長王明德昨天前往視察工程進度時表示，此次新橋橫移使用「頂昇橫移」工法，這是國內首創，可縮短工時、降低交通衝擊，也希望施工單位如期完工，不致影響工程進度，道路工程預計十一月完工，屆時可改善機場聯外交通，讓民眾出國更方便。

採不落墩 改善機場聯外交通

王明德說，大竹橋為「單塔雙索面斜張橋」，因跨越國道二號，為減少工程對交通的影響，採用「頂昇橫移」工法進行新橋工程，所謂的「頂昇橫移」工法，是先在舊橋旁搭建新橋，待新橋主體結構完成後再拆除舊橋，並將新橋橫移至舊橋位置，以縮短工時、降低交通衝擊，由於是新工法，請施工單位務必按照標準作業流程施工，於九月八日前完成新橋橫移工程，才不會影響大竹路拓寬工程進度。

創新光雕 起飛意象為設計理念

王明德表示，大竹橋新橋採不落墩設計，加上創新光雕手法，可配合不同節慶在夜晚展現不同燈光色彩、營造橋樑景觀，帶給民眾不同的視覺享受，此外，橋體意象特別配合桃園機場，以起飛意象做為設計理念，完工後將成為桃園市新地標。

「桃十九號道路拓寬工程」自二○一五年二月開工，預計於今年十一月完工，總經費五．一三億元，工程起自蘆竹區大竹北路十五巷口至大竹國小前，長度約七六三公尺，這段路為機場的重要聯外道路，桃園市政府規劃拓寬，以因應機場進出車流，施作工程項目包括道路、排水、擋土牆工程及照明、號誌、交通、景觀、管線等，新橋長約一一○公尺、高廿六．五公尺，拓寬前為雙向兩車道，寬約十二至十四公尺，拓寬後將成為雙向四車道，寬度約廿至廿四．五公尺，目前舊橋已拆除完成，施工單位於廿五日起封閉大竹橋，進行橋樑橫移、交通動線轉換等工作，預計九月八日完工。