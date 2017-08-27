〈中部〉永寧國小日式宿舍 登錄歷史建築

2017-08-27

議員盼市府協助修復再利用

〔記者黃鐘山／台中報導〕海線地區再添一處文化資產！繼清水區清水國小日式宿舍群之後，梧棲區永寧國小日式宿舍也將登錄為「歷史建築」。市議員楊典忠廿六日說，日式宿舍登錄文資保存，希望市府協助修復與再利用，讓歷史建築馬上成為校園的活教材。

根據永寧國小校史記載，該校於日治時期大正十年（一九二一年）新建土造教室及宿舍一棟。日治時期昭和十年（一九三五年）中部發生大地震，教室、宿舍全部倒塌，隨即全部修建。這棟日式宿舍是震後重建的建築，也是學校最具歷史記憶的老房子。

為提報文資審議，老師們細心查閱台灣總督府官舍類型，該宿舍為一棟兩戶雙併式建築，應屬基層官職員使用的「判任官舍」。台中市文化資產處長李智富表示，登錄歷史建築案已完成審議，等校方確認宿舍範圍後，即可公告，也會協助校方保存維護計畫與修復再利用。

楊典忠說，建築物本身與外觀仍維持當年木造樣貌，主體結構保存完整，外觀特徵有基座抬高以利防潮，並設基座通風口，外壁留有英式雨淋板，屋頂為黑瓦與避邪用之鬼瓦，室內結構屋架樑柱以檜木為主，主次臥房以拉門隔間，頗有明治維新後日式住宅風格。

楊典忠表示，日治時期海線的教育發展，永寧具有舉足輕重地位，日式宿舍的價值更見證梧棲歷經大地震後重建的史蹟，學校也希望讓老房子訴說自身的歷史故事，成為學生認識地方文化的活教材。市府應妥善規劃並進行修復與再利用，為師生留下生活環境的共同記憶。