〈中部〉文化景點i-Voting 台中藝文中心奪冠

2017-08-27

前10名供明年文化專車路線參考

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市文化專車反應熱烈，文化局首度開放民眾自選喜愛景點，舉辦藝文景點i-Voting（網路投票），選出十大人氣景點，票選結果，台灣創價學會台中藝文中心拔得頭籌。文化局廿六日說，人氣景點將做為文化專車的路線規劃參考。

文化局說，為讓文化專車景點與民眾喜愛感貼近，今年初步選出具在地文化特色的十五處藝文景點，包括東海大學路思義教堂、台中放送局、台中市役所等，由民眾以i-Voting方式，選出最喜愛的藝文景點，票數最多前十名，將做為明年文化專車規劃內容。

路思義教堂、霧峰林家花園分居二、三名

票選結果，前十名景點依序為：台灣創價學會台中藝文中心一六二三票、東海大學路思義教堂五九五票、霧峰林家花園五九二票、台中文化創意產業園區、彩虹村、光復新村、台中文學館、清水牛罵頭遺址文化園區、清水眷村文化園區、台中刑務所演武場。

文化局指出，i-Voting的結果將作為規劃文化專車路線的參考，其中，位於西屯區、二○○四年成立的創價學會台中藝文中心，一年四檔展期，免費開放參觀，展出台灣本土創作家的作品，目前的檔期是「書藝風采」，吸引不少上班族前來欣賞。

市議員王立任說，文化專車活絡藝文景點，獲得市民肯定，幾乎一開放報名就秒殺，也讓許多向隅者扼腕，今年首度以票選方式做為景點規劃參考，立意頗佳，除了讓民眾表達參與意願，也得以從票選結果了解市民對藝文景點的熟悉與喜好程度。

因此，除了票選前幾名做為規劃景點外，也應參考票選結果，對於落榜但經營良好的景點給予輔助及宣傳，讓更多更值得參觀的藝文景點受到關注；對於報名秒殺，也期許文化局能開放更多名額、且有更多元的報名方式，讓參與面擴大，達到推廣藝文景點的功能。