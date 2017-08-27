〈中部〉啟智生存百萬 七夕向女友求婚

2017-08-27

〔記者謝介裕／南投報導〕只要有心，就能跨越障礙﹗

南投市德安啟智教養院附設社區家園的智能障礙者「阿慶」，從時薪一○九元起認真工作，只為兌現與父親的「買房子」約定，即使高齡老父過世後仍吃儉用，以年存十萬元為目標，如今存款已破百萬元，可繳交頭期款，二十八日七夕當天，將在院內內向其女友「小雯」求婚，盼共組家庭，早日脫離無殼蝸牛行列。

現年三十一歲的「阿慶」，從小在仁愛之家育幼院長大，九十三年滿十八歲後轉介到德安教養院；二十七歲的「小雯」，則因為雙親吸毒入監服刑，也在九十七年滿十八歲時進入該院，兩人相知、相惜進而交往。

事親至孝的「阿慶」，一○二年獲選社福機構孝親楷模時，曾向安置在南投仁愛之家老人安養所的父親許下承諾，一定會買房子和父親一起住，兩年後，其父以九十八歲的高齡病逝，但他沒有忘記與老爸的約定。

他在南投市南崗工業區從事食品包裝工作，起初採時薪制，每小時一○九元，處處節省的他，被機構人員戲稱是「鐵公雞」，但他就是要達到一年存十萬元的目標。

十年過去了，「阿慶」不遲到、早退及負責任的工作態度，獲老闆賞識，薪資也改為月薪制，現在每月薪水二萬多元，讓他更有強烈成家立業的打算，決定在七夕情人節當天向女友求婚。

德安啟智教養院長何心慈表示，「阿慶」薪資微薄卻還變成百萬富翁，值得年輕人學習，祝福他在七夕當天能求婚成功。