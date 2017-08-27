〈中部〉彰縣籌設綠能公司 培訓種子教師

2017-08-27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕培訓綠電認證人才，跨出明年籌設彰化綠能服務公司第一步！

與美非營利組織合作開班

彰化縣政府首度與美國非營利組織「資源解決方案中心」(Center for Resources Solutions，CRS）開設Green-e綠電憑證技術基礎培訓研習課程，昨天起在彰師大寶山校區工學大樓舉辦，約有六十人參加，來自縣內大學教授、台灣人員與縣府團隊。

彰化縣長魏明谷表示，要達到非核家園，就要發展綠電，國際大廠也認同採用綠電，就勢必要推動國際綠電認證制度，希望透過培訓人才來成為種子教師，也能幫助在地產業來購買綠電，讓產品外銷更有競爭力。

魏明谷指出，經濟部標準檢驗局已經成立國家再生能源憑證中心籌備處，由於目前台灣的綠電認購，缺乏第三方認證，為了跟國際綠電認證接軌，縣府先行引進國外認證系統，加快彰化綠能服務公司的籌設速度。

彰化縣建設處長戴瑞文表示，成立彰化縣綠能服務公司，必須提案經過縣議會審查通過，預計明年將提案送交定期會審查，也將訂定相關的自治條例。

若通過考試 成為綠電認證專家

這次綠電認證課程，課程內容包括再生能源憑證機制、綠電市場架構、Green-e認證體系等專業課程，必須全程參與才會核發研習證明，透過考試才能取得認證資格，未來也才能參與彰化綠能服務公司授權的進階培訓課程及認證考試，成為綠電認證技術專家及培訓教師。