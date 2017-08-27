〈中部〉投縣國中小職涯教育 企業認養

2017-08-27

一校一企業 讓孩子認識該行業

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣偏鄉孩子對職業認知有限，縣府教育處驚覺國中小學生缺乏職涯教育，新學年將首創「一校一企業」做法，一七○所國中小找一七○家企業認養，主要是讓企業教孩子認識該行業，進而學到企業的精神、解決問題等能力，為未來職涯規劃做準備。

學生只知農、警、鄉長、村長等業

南投縣有一七○所國中、國小，有很多位處偏鄉，學生能看到的人事物有限，縣府教育處長李孟珍探詢山上學生未來要做什麼行業，聽到的答案多是「農夫、警察、鄉長、代表、村長、老師」，而這些行業就是他們平常接觸得到的，這種現象讓李孟珍心頭一震，因此決定從一○六學年度在全縣推動「一校一企業」計畫，即每校都有企業認養。

李孟珍表示，「一校一企業」的做法，就是一七○所國中小找一七○家企業認養，認養的目的不是只有捐款送物資，而是為該校學生進行職涯教育，這學期希望能先做到該企業主管到校演講，及學生到該企業參訪，讓孩子了解這個企業的特性、需要的能力，及分享該業曾遇到的困難及如何解決。

李孟珍說，上學期已先調查各校企業認養的現況，發現有的學校已經在做學生的職涯教育，像水里鄉民和國中長期有一紙業公司認養，董事長帶進工廠管理方法；信義鄉地利國小因有校友是F-5E戰鬥機飛行員，經由他讓漢翔航空認養學校，而「漢翔」董事長廖榮鑫也親自到校演講，分享飛行人生經驗和該公司特色。

教育處盼各校從校友資料連結

「新學期開始會請各校重新盤點認養的企業！」，李孟珍說，希望各校從校友等資料去找到可連結的企業，教育處也將分鄉鎮，一一與國中小校長開會，希望一起找出認養學校的企業並提出做法。