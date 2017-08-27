〈中部〉林內柴燒龍眼 傳承古早味

2017-08-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕緊鄰山區的林內鄉林南村猴群出沒，九成的龍眼都給猴子「收成」，讓地方特產「龍眼乾」幾乎要停產，為了讓柴燒烘焙龍眼乾的技術能夠傳承，林南社區召集新生代向老前輩前見習烘龍眼乾，要讓古早味龍眼乾代代相傳。

林南社區理事長陳世卿表示，以前一戶人家就能烘上萬斤的龍眼乾，現在整合全村之力，也採不到萬斤龍眼，社區原本有十六個龍眼乾灶，因人口老化及龍眼產量大減，只剩五到六個還運作，由於龍眼都給猴子吃了，還得向外買龍眼才能湊足一次烘培的龍眼量。

「再不努力傳承，烘龍眼乾技術恐失傳。」陳世卿邀來社區的小朋友及新生代參與採龍眼、烘焙龍眼，讓年輕的力量從遊戲中學習技術，希望讓林南村烘焙龍眼乾的火種可以年年點燃。

「烘焙龍眼乾得花四天三夜，所燒的木材一定得用龍眼木，才能烘焙出最道地的味道。」村內的耆老強調，用機械烘培的龍眼乾，風味遠不如用龍眼木小火慢燻，每隔數小時就要幫龍眼「翻身」所烘培出的「古早味」。

林內鄉長張維崢表示，林內的湖本、林南、林北、九芎都有烘焙龍眼乾的傳統，其中林南村產量較多，柴燒龍眼的香氣是林南社區特有的味道，社區近年積極讓小朋友參與柴燒龍眼製作過程，希望將柴燒龍眼的古早味代代相傳。