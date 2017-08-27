〈中部〉2千隻黃頭鷺提早報到 太興上空列隊

2017-08-27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕夏候鳥黃頭鷺每年農曆節氣白露時節（約每年國曆的九月七號前後）往南方遷徙，過境嘉義縣梅山鄉太興村時，成千上萬隻白羽鳥群沿溪谷翻飛，猶如銀龍在天，成為當地特殊生態景觀，今年黃頭鷺「先遣部隊」提早於前天下午分批報到，約有兩千隻黃頭鷺不時變換愛心、魚及三角形等隊形，民眾看得讚嘆不已，太興黃頭鷺季也就此揭開序幕。

梅山鄉太興村民曾錦富、簡素燕夫妻，前天下午四點四十分，在村莊上空看見首批黃頭鷺，攝影錄下壯觀鳥況，與村民、親友分享。

太興國小校長曾月照表示，前天下午首批黃頭鷺抵達，約廿分鐘後，第二批抵達與第一批鳥群會合，先後約七批黃頭鷺、共約兩千隻黃頭鷺通過太興村上方，沿生毛樹溪谷到泰興巖廟等處飛舞，盤旋近廿分鐘後，繼續南遷；鳥群一會兒變換隊形如愛心，一會兒排列如魚的形狀，變化多端。

太興村長簡慶輝表示，每年黃頭鷺約在國曆八月底至九月初會途經太興村，鳥況最高峰可達一到兩萬隻，老一輩稱生毛樹溪一帶為鳳凰穴，每年此生態景象被稱為「萬鷺朝鳳」，吸引上萬名愛鳥人士來賞鳥。

嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺指出，目前中南部氣溫還炎熱，但北部、緯度高地區已逐漸變冷，黃頭鷺比去年更早報到，研判受氣候變遷影響。

曾月照表示，九月九日下午兩點，太興社區發展協會與太興國小等單位合辦音樂茶會，還將帶領民眾到五大景點欣賞黃頭鷺群生態，詳情電洽：05-2571366。