〈中部〉搶救雲林文蛤 產官學多管齊下

2017-08-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林沿海養殖文蛤今年暴斃情況嚴重，整體產量只有往年一成，價格不斷飆漲，預期今年中秋節烤肉文蛤價格應會創新高。為搶救雲林文蛤產業，產官學多管齊下，舉辦優質文蛤評鑑、降低放養量、改善漁塭底土等。

雲林區漁會、台塑企業昨天在台西舉辦「雲林特色文蛤節」，現場有優質文蛤選拔、文蛤文創親子DIY、文蛤料理示範教學等，吸引許多民眾參加。

雲林區漁會推廣課長蔡文東指出，今年首次辦理優質文蛤選拔，共有九十九組參賽，希望讓養殖業者交流技術，改善舊有的養殖方法，降低死亡率，同時提升文蛤品質。

雲林縣口湖鄉貝類繁殖協會理事長曾明村表示，雲林文蛤產業已有數十年，養殖面積約三千公頃、年產量約四萬公噸，居全國之冠，近幾年每年夏季發生文蛤死亡情況，尤其今年暴斃情況嚴重，許多養殖業者收成不到一成。

曾明村強調，極端氣候造成水質、空氣等問題，為延續雲林的文蛤產業，養殖業者要有新思維，透過其他人成功經驗互相交流，文蛤選拔除看外觀大小、顏色及光澤，還要看肉質是否肥美、Ｑ彈。

蔡文東說，文蛤暴斃原因是氣候太熱、漁塭底土惡化及放養密度太高等，要重振文蛤產業，公部門、學者專家已著手相關專業研究，養殖業者部分應降低放養數，由一公頃放養一百五十萬至一百八十萬粒減為九十萬至一百二十萬粒，輪作或使用益生菌改善漁塭底土，漁塭水深要加深。

文蛤盤商表示，今年文蛤價格一再飆漲，現批發價每公斤約一百三十、一百四十元左右，零售菜市場的價格以前每台斤四、五十元，今年都已漲至八、九十元，大顆一點每台斤都要上百元，預期中秋節文蛤價格還會再漲。