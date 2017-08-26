〈南部〉又3牧場 驗出芬普尼毒蛋

2017-08-26

〔記者邱灝唐、楊金城／台南報導〕聞蛋色變！台南市昨天又新增三處牧場中鏢，被驗出芬普尼毒蛋，台南市動物防疫保護處合計移動管制約四．七萬隻蛋雞、封存二．八萬顆蛋，累計南市至今有八處蛋雞場被驗出含芬普尼。衛生局持續追查問題蛋流向，赫然發現疑流向知名食品大廠。

昨新增加場和被驗出芬普尼殘留量的是佳里區海澄牧場16.7ppb、將軍區宏佳牧場14.5ppb、將軍區太昌牧場18.5ppb。

業者得知雞蛋遭驗出芬普尼時有些驚訝，有的說不知道不能使用，有的是很久以前用藥，不知道它會殘留在雞蛋中。

衛生局持續追查問題蛋下游，赫然發現疑流向知名廠商，其中大成長城企業官田營業所（沈素貞牧場）現場封存九百廿八公斤，其下游業者知名麵包業者佳湘食品現場已經無存貨、文楓蛋品公司現場計一千二百公斤、億利行現場計一百三十二公斤，已命業者全數退回牧場。

此外，南市問題蛋分別銷售到台北市三家、新北市二家、桃園市三家、高雄市五家、苗栗縣二家，均已通知所轄衛生局協助追查。

而新增三家蛋雞場的問題蛋賣到南市業者計廿二家，衛生局要求業者下架回收蛋品一百四十七公斤；其中太昌牧場下游的新峰蛋品供貨給新竹縣溫姓業者二百四十公斤，通知新竹縣衛生局協助追查。

衛生局另接獲高雄市、嘉義縣衛生局通知所轄金梅畜牧場、建生畜牧場、黃建璁畜牧場檢出芬普尼雞蛋流入台南市四家業者，要求業者下架回收約計一千九百公斤。