〈南部〉稻田彩繪插秧 觀音、拾穗圖10月亮相

2017-08-26

〔記者楊金城／六甲報導〕台南好米季每年的稻田彩繪都很吸睛，為好米季宣傳加分，今年要玩什麼花樣？

台南市農業局和六甲區公所、六甲區農會昨天在六甲林鳳營陸橋南側的兩甲地農田舉辦稻田彩繪插秧活動，稻田彩繪圖案揭曉，是Ｑ版觀音圖和米勒拾穗圖。

十二婆姐陣引導祭天

稻田彩繪插秧特地請來十二婆姐陣引導祭天，庇佑台南好米豐收後，由市府農業局長許漢卿、台南區農改場長王仕賢、農糧署副署長黃怡仁，帶領六甲區長蔡秀琴、農務科長邱季芳、新營農會林玲昭、麻豆農會孫慈敏、西港農會陳月英、善化農會洪錦秀等十位女性總幹事組成的農業女子軍團一起下田插秧，在地的六甲國中學生也參與家鄉盛會。

五色彩葉水稻編織圖案

許漢卿說，稻田彩繪圖騰由黃、綠、紫紅、黑、白五色彩葉水稻，編織成Ｑ版觀音圖和米勒拾穗圖，今年並首創以貨櫃屋搭建戶外觀景台，十月可讓民眾登高觀賞兩種不同的圖案。

米勒拾穗圖描繪農村婦女拾穗情景，表現農民勤勞刻苦的精神，Ｑ版觀音圖則由三百多年歷史的六甲赤山龍湖巖觀音佛祖構想而來，蔡秀琴說，台南近年風災震災多，選擇Ｑ版觀音圖希望能保佑風調雨順、國泰民安，祈求豐收。

稻田彩繪插秧也為台南十六號越光米推廣行銷，許漢卿說，台南越光米是他吃過最好的稻米，吃了會讓人「歹嘴斗」，從此愛吃台南十六號米。